Стало известно, когда начнут судить бывшего главу Минтранса Карелии Алексея Кайдалова

Рассмотрение уголовного дела экс-главы Минтранса Карелии Алексея Кайдалова должно начаться в Петрозаводском городском суде 14 апреля.

На 14 апреля запланировано начало рассмотрения Петрозаводским городским судом резонансного уголовного дела бывшего министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексея Кайдалова. Судьей по этому делу назначен зампредседателя городского суда Александр Мерков, гособвинителем - Юлия Железова.

Напомним, экс-глава Минтранса республики Алексей Кайдалов и бывший замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорь Волчек Следкомом Карелии обвиняются по ст.290 ч.6 Уголовного кодекса: "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

По версии следствия, в конце 2019 года тогда еще глава Минтранса Кайдалов и замгендиректора аэропорта по строительству Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в 800 тысяч рублей (это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей). Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова. При этом на денежных купюрах имелось ранее нанесенное на них оперативниками слово "взятка".

Помимо этого, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из города на Неве передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей. В явке с повинной этот подрядчик рассказал, что из планируемых к передаче Кайдалову и Волчеку трех миллионов рублей, он отдал последнему миллион. Деньги, по имеющейся у нас информации, они поделили пополам. По данным следствия, взятки Кайдалов и Волчек получили за оказание подрядчикам содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по реконструкции аэропорта и беспрепятственную их приемку.

Как мы сообщали, в феврале судья петрозаводского суда Наталья Федичева приговорила заключившего досудебное соглашение со следствием и признавшего свою вину Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей. Приговор вступил в законную силу.

Что касается Алексея Кайдалова, то, по имеющейся информации, свою вину он не признает. Как ранее мы сообщали, 3 февраля судья Верховного суда Карелии Дмитрий Михайлов продлил арест Кайдалова до 5 мая. Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге 11 марта оставил это решение в силе.

В настоящее время у Алексея Кайдалова два защитника из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это член президиума Международной коллегии адвокатов Зограб Габриелян и адвокат Сергей Веретенников.

Алексею Кайдалову, задержание которого глава Карелии Артур Парфенчиков назвал "настоящим ЧП, которое отразится на репутации республики", грозит до 15 лет лишения свободы.