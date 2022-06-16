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Стало известно, когда в Петрозаводске откроется обновленный McDonaldʼs (ФОТО)

Новости. Общество
12:10, 27 Июня 2022
фото: © Максим Алиев

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Сеть общепита «Вкусно и точка», появившаяся вместо ресторанов McDonaldʼs, объявила о дате открытия заведения в ТЦ «Макси».

Как сообщил корреспондент «Столицы на Онего», в торговом центре «Макси» на проспекте Ленина открывается ресторан сети общепита «Вкусно и точка», появившейся вместо сети McDonaldʼs. Объявление об открытии точки общепита появилось на дверях заведения, ранее принадлежащего американской сети. Посетителей приглашают на открытие ПБО (предприятия быстрого обслуживания), которое состоится 10.00 утра 29 июня.

При этом в другой бывшей точке сети McDonaldʼs, расположенной в ТЦ «Плаза», судя по объявлению, ведется прием на работу. Новая сеть общепита предлагает соискателям стабильную работу и анонсирует скорое открытие. Ранее в Управлении труда и занятости Карелии сообщили, что в республике 136 сотрудников McDonaldʼs в ближайшее время планируют возобновить работу.

Ранее креативные продавцы шавермы в Петрозаводске использовали в названии ларька логотип McDonaldʼs.

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