08:30, 04 Октября 2019
Стало известно о состоянии женщины, которую в Петрозаводске переехал грузовик
Новости по теме
Загрузка...
Инцидент произошел 25 сентября на улице Ключевой.
Напомним, в 10.47, на пешеходном переходе у школы №33 женщина вышла на пешеходный переход из-за машины и оказалась под колесами Volvo. Пострадавшую госпитализировали.
В ГИБДД Петрозаводска рассказали, что женщина выздоравливает и ей назначено амбулаторное лечение.
В администрации города решили оборудовать на пешеходном переходе, где пострадала женщина, светофор с вызывным устройством. Установка должна повысить безопасность дорожного движения на участке, предупредить дорожно-транспортные происшествия, а также снизить тяжесть от их последствий.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.09.2019, 09:54
28.09.2019, 10:15
03.10.2019, 07:15
01.10.2019, 13:33
28.09.2019, 13:09
27.09.2019, 14:44
Аналитика
03.10.2019 09:49
Обществоведение
Бывший соцработник Юлия Семенова, обвиняемая в жестоком убийстве двух пенсионеров-инвалидов в Питкяранте, рассказала, как совершила преступление.
02.10.2019 11:21
02.10.2019 09:07
01.10.2019 15:35
30.09.2019 15:29
Чтиво
03.10.2019 09:30
Без политики
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
03.10.2019 09:13
01.10.2019 13:49
26.09.2019 08:28
Медиа
03.10.2019 16:23
Опрос
Делаете ли вы на зиму заготовки?
Комментарии