Стало известно о состоянии женщины, которую в Петрозаводске переехал грузовик

Инцидент произошел 25 сентября на улице Ключевой.

Напомним, в 10.47, на пешеходном переходе у школы №33 женщина вышла на пешеходный переход из-за машины и оказалась под колесами Volvo. Пострадавшую госпитализировали.



В ГИБДД Петрозаводска рассказали, что женщина выздоравливает и ей назначено амбулаторное лечение.



В администрации города решили оборудовать на пешеходном переходе, где пострадала женщина, светофор с вызывным устройством. Установка должна повысить безопасность дорожного движения на участке, предупредить дорожно-транспортные происшествия, а также снизить тяжесть от их последствий.