Стало известно, с каким вкусом ассоциируется у туристов Карелия

«Вкус Карелии» вошел в тройку самых популярных и узнаваемых в России.

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил в результате опроса пользователей, каким вкусом путешественникам запоминаются регионы России.

В тройку самых популярных вкусов у российских туристов вошли крымские и кубанские вина (34%), осетинские пироги (17%) и карельская форель (15%).

Форель, с которой у многих россиян ассоциируется Карелия, опередила такие фирменные вкусы, как башкирский мед, белевскую пастилу или вологодское сливочное масло.

Первая десятка самых популярных российских вкусов, по данным опроса Tvil.ru, выглядит следующим образом:

Крымские и кубанские вина, 34%

Осетинские пироги, 17%

Карельская форель, 15%

Башкирский мёд, 11%

Белёвская пастила в Тульской области, 6%

Вологодское сливочное масло, 6%

Вяленый гусь в Татарстане, 4%

Сыры Подмосковья, 2%

Сосьвинская селёдка в Свердловской области, 2%

Кедровое молоко в Томске, 2%

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