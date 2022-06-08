Стало известно, с каким вкусом ассоциируется у туристов Карелия

«Вкус Карелии» вошел в тройку самых популярных и узнаваемых в России.
Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил в результате опроса пользователей, каким вкусом путешественникам запоминаются регионы России.
В тройку самых популярных вкусов у российских туристов вошли крымские и кубанские вина (34%), осетинские пироги (17%) и карельская форель (15%).
Форель, с которой у многих россиян ассоциируется Карелия, опередила такие фирменные вкусы, как башкирский мед, белевскую пастилу или вологодское сливочное масло.
Первая десятка самых популярных российских вкусов, по данным опроса Tvil.ru, выглядит следующим образом:
Крымские и кубанские вина, 34%
Осетинские пироги, 17%
Карельская форель, 15%
Башкирский мёд, 11%
Белёвская пастила в Тульской области, 6%
Вологодское сливочное масло, 6%
Вяленый гусь в Татарстане, 4%
Сыры Подмосковья, 2%
Сосьвинская селёдка в Свердловской области, 2%
Кедровое молоко в Томске, 2%
Ранее город в Карелии попал в топ-10 популярнейших направлений для путешествий на автомобиле.
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