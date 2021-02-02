Стало известно, сколько двойняшек в Карелии родились с помощью ЭКО

В 2020 году почти 300 малышей в республике появились на свет с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, сообщили в Минздраве Карелии.

В 2020 году женщинам, нуждающимся в лечении бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, проведено 500 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

На учет по беременности в прошлом году встали 186 женщин, прошедших такое лечение. За год родилось 296 детей, в том числе одна тройня и 16 двоен.

Ранее сообщалось, в 2020 году в республике появились на свет 5 087 младенцев со средним весом 3,4 килограмма. Среди них - 144 двойни и 6 троен.