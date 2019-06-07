Стало известно состояние двухлетнего малыша, выпавшего из окна в Карелии

Инцидент произошел в Кондопоге 5 июня - двухлетний малыш выпал из окна, сообщили в Следкоме Карелии.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что двухлетний мальчик, выпавший из окна квариры на 3 этаже, находится в больнице в состоянии средней тяжести. Ребенку оказывается помощь врачей.

Напомним, вечером 5 июня из окна квартиры, расположенной на 3 этаже многоквартирного дома в Кондопоге, выпал двухлетний мальчик. Ребенок находился дома с родителями.

В минздраве сообщили, что за первую неделю летних каникул, с 31 мая, в республике еще пятеро детей получили травмы, которые потребовали госпитализации.

Одного ребенка укусила змея, трое детей упали с высоты, еще один получил ампутацию пальцев на руке.

В трех случаях выполнена медицинская эвакуация с применением санитарной авиации.

Минздрав Карелии напоминает, что наиболее распространенными травмами, которые получают дети в летний период, являются ожоги, падение с высоты, утопление в водоемах, отравление, в том числе курительными смесями, поражение электрическим током, дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи при езде на велосипеде, травмы на железнодорожном транспорте.