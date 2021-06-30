Стало известно состояние женщины, выпавшей из окна пятого этажа в Петрозаводске

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии 38-летней женщины, которая 28 июня вечером упала с пятого этажа и выжила.

Как стало известно «Столице на Онего», 38-летнюю жительницу Петрозаводска, которая 28 июня вечером выпала из окна пятого этажа дома на улице Калинина, доставили в БСМП.

«Сейчас женщина находится в реанимации, состояние тяжелое, стабильное, в сознании», — сообщили в Минздраве Карелии.

Напомним, что трагедия разыгралась 28 июня в 19.20 в многоэтажке на улице Калинина. Женщина 1983 года рождения выпала из окна пятого этажа и с травмами была госпитализирована.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и не исключают версии, что молодая женщина могла принять решение самостоятельно уйти из жизни.