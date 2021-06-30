Реклама
Прислать новость
Старое здание в центре Петрозаводска снесут – узнали, что там будет 10
30.06.2021 13:51
В Карелии создан новый туристический маршрут для туристов, прибывающих на Соловки 1
30.06.2021 18:20
Динамика роста: лесоперерабатывающему предприятию нужны специалисты
30.06.2021 16:50
После обращения россиянки к Путину на прямой линии МВД возбудило уголовное дело 6
30.06.2021 20:30

Стало известно состояние женщины, выпавшей из окна пятого этажа в Петрозаводске

Новости. Общество
12:08, 01 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии 38-летней женщины, которая 28 июня вечером упала с пятого этажа и выжила.

Как стало известно «Столице на Онего», 38-летнюю жительницу Петрозаводска, которая 28 июня вечером выпала из окна пятого этажа дома на улице Калинина, доставили в БСМП.

«Сейчас женщина находится в реанимации, состояние тяжелое, стабильное, в сознании», — сообщили в Минздраве Карелии.

Напомним, что трагедия разыгралась 28 июня в 19.20 в многоэтажке на улице Калинина. Женщина 1983 года рождения выпала из окна пятого этажа и с травмами была госпитализирована.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и не исключают версии, что молодая женщина могла принять решение самостоятельно уйти из жизни.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2021-07-01 12:32:03
Что случилось, ничего не понятно, как обычно. Но хорошо, что живая.
кир
2021-07-01 12:21:33
Самая легкая версия - это версия самоубийства. Только бы никогда не работать, - сказал кот-следователь.((
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19

Чтиво

29.06.2021 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем 3
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
Борьба с ковидом. Элиссан Шандалович о видах вакцин в России и о том, станет ли вакцинация обязательной
18.06.2021 15:40
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»