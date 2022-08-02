Стало известно состояние жительницы Петрозаводска, которую из «травмата» расстрелял возлюбленный

Петрозаводчанка, получившая ранения в ходе семейной драмы, разыгравшейся в квартире многоэтажки на Кукковке, выжила.
Как сообщили в «Столице на Онего» в Минздраве Карелии, женщина, которая была доставлена в БСМП 12 августа с ранениями колена и брюшной полости, прооперирована.
«Ее состояние стабильное. Соответствует сроку и тяжести операции. Пациентка находится в хирургическом отделении, в общей палате», — рассказали в ведомстве.
Напомним, 12 августа в 4 часа в многоэтажке на улице Фролова в Петрозаводске произошла семейная ссора, в результате которой мужчина выстрелил из травматического оружия в свою сожительницу.
Пострадавшая 1974 года рождения с ранениями колена и живота была доставлена в БСМП, где ее прооперировали. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.
Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого, а также выясняют обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание