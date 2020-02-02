Стало известно состояние студента петрозаводской консерватории, госпитализированного с признаками коронавирусной инфекции

В Минздраве Карелии рассказали о самочувствии студента петрозаводской консерватории, который 1 февраля был доставлен в Республиканскую инфекционную больницу с признаками коронавирусной инфекции.

По сообщению министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, у больного 1 февраля была зафиксирована температура 37,3. Других признаков заболевания нет.

Главный инфекционист Карелии Михаил Тищенко 2 февраля сообщил, что студент идет на поправку, но до получения результатов анализа он будет находиться в больнице.

Сегодня в Минздраве Карелии расскзали, что госпитализированный студент чуствует себя нормально.

"Температура 36,4, - сообщили в ведомстве. – Результаты анализов еще не пришли, ждем". По информации пресс-службы карельского Минздрава, анализы были направлены и в Санкт-Петербург и в Москву.

Напомним, ранее находящийся в Китае житель Петрозаводска рассказал, что происходит там в разгар эпидемии коронавируса.