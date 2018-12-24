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Новости. Общество
15:57, 24 Декабря 2018
фото: forestforum.ru

Статус нацпарка не защитил "Ладожские шхеры" от пожаров и браконьеров

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Федеральные власти не смогли за год определить, кто будет отвечать за охрану нового национального парка.

Экологи бьют тревогу: прошел почти год с того момента, как премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ о создании в Карелии национального парка "Ладожские шхеры", однако поставленная премьером подпись мало что изменила в судьбе уникальной территории. Как отметил руководитель Лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко, федеральные власти до сих пор не смогли определить, кто будет отвечать за охрану парка - новое самостоятельное учреждение или администрация какой-либо из уже существующих в Карелии особо охраняемых природных территорий. В итоге из-за медлительности федеральных чиновников национальный парк "Ладожские шхеры" может просто остаться в новому году без охраны от пожаров, браконьеров, лесных воров, а также разнообразных жуликов, растаскивающих государственную земельную собственность.

Читайте подробнее в статье "Ладожским шхерам" по-прежнему угрожают жулики и браконьеры"

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Комментарии

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ни фига себе
2018-12-24 16:23:33
...и тут ничего не могут сделать по-человечески , всё у этой карельской власти в развале .
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