Строящийся дом загорелся в Карелии

Пожар произошел в Питкярантском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 13.00 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в строящемся доме в п. Ууксу. В 13.24 пожар ликвидирован.



Сгорел пол на площади 3 кв м.



Причина – аварийный режим работы электрооборудования.



Погибших и пострадавших нет.



Виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее пожарные два часа тушили дом в дачном кооперативе Карелии.