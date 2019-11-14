Строящийся дом загорелся в Карелии

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Пожар произошел в Питкярантском районе, сообщили в МЧС Карелии.
В 13.00 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в строящемся доме в п. Ууксу. В 13.24 пожар ликвидирован.
Сгорел пол на площади 3 кв м.
Причина – аварийный режим работы электрооборудования.
Погибших и пострадавших нет.
Виновные, ущерб устанавливаются.
Ранее пожарные два часа тушили дом в дачном кооперативе Карелии.
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