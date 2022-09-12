Субботник в парке Беличий остров состоится в Петрозаводске

В столице Карелии пройдет мероприятие по уборке территории на Беличьем острове.
17 сентября в 10.00 начнется субботник в парке Беличий Остров. Место встречи участников — вход в парк со стороны улицы Торнева, в районе дома № 1. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.
Сотрудники администрации обещают предоставить участникам мешки и перчатки.
Ранее сообщалось, как парк Беличий остров затопило после ливня.
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