Субботник в парке Беличий остров состоится в Петрозаводске

В столице Карелии пройдет мероприятие по уборке территории на Беличьем острове.

17 сентября в 10.00 начнется субботник в парке Беличий Остров. Место встречи участников — вход в парк со стороны улицы Торнева, в районе дома № 1. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Сотрудники администрации обещают предоставить участникам мешки и перчатки.

Ранее сообщалось, как парк Беличий остров затопило после ливня.