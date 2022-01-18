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Суд обязал осужденного за взятки главного инженера пункта пропуска в Карелии вернуть государству 135 тысяч рублей

Новости. Общество
08:05, 19 Января 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Алпаткин

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Лоухский районный суд удовлетворил иск прокурора о признании взятки недействительной сделкой, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Лоухского района обратился в районный суд с исковым заявлением о применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной между взяткодателем и взяткополучателем по передаче денежных средств в сумме 135 тысяч рублей.

Основанием для обращения в суд послужил вступивший в законную силу приговор суда в отношении бывшего главного инженера пункта автомобильного пропуска «Суоперя» в Лоухском районе.

Как было установлено, с января 2018 года по февраль 2019 года бывший главный инженер пункта автомобильного пропуска Суоперя в Лоухском районе, зная, что ИП не оказал или оказал не в полном объеме автомобильные и клининговые услуги по госконтрактам, подписывал акты выполненных работ, не соответствующие действительности. За это обвиняемый ежемесячно получал от предпринимателя взятки, всего на сумму более 130 тысяч рублей.

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд назначил виновному штраф в размере 450 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности, а также должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в органах местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях, сроком на 2 года.

В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно.

Решением Лоухского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, суд признал гражданско-правовой сделкой достигнутую между взяткополучателем и взяткодателем договоренность о получении и передаче взятки, применил последствия недействительности ничтожной сделки и взыскал с взяткополучателя в доход Российской Федерации денежные средства в размере полученной взятки.

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