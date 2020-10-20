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Суд оставил за решеткой гонщика Сортланда, совершившего смертельное ДТП

Новости. Общество
10:12, 21 Октября 2020
фото: © instagram.com/kirill.tl
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Петрозаводский городской суд продлил арест Кириллу Сортланду, арестованному по обвинению в совершении смертельного ДТП.

Во вторник, 20 октября, судья Петрозаводского городского суда Елена Семичева продлила арест Кириллу Сортланду, оставив обвиняемого в смертельном ДТП по стражей до 24 ноября.

По словам адвоката Сортланда Леонида Автуховича, аргументами к принятию такого решения стали те же причины, что и прежде: общественное мнение и опасение, что арестованный вновь может сесть за руль и совершить административное нарушение.

"Мы предлагали заменить арест какими-либо ограничениями, - сказал защитник Автухович. – Например, запретить выходить в интернет или запретить водить автомобиль. Он же вину признает, с места ДТП не скрывался. Держать его в заключении не имеет смысла, но суд решил по-другому. Мы ведь и компенсацию пострадавшим предлагали, но они отказываются, при этом подали иск, хотят получить 20 млн рублей за ДТП".

Напомним, 24 июля, было возбуждено уголовное дело по статье 264 ч3. УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в отношении участника ДТП на Комсомольском проспекте 14 июня, где при столкновении Daewoo Matiz и BMW погиб 23-летний петрозаводчанин.


© dtpptz.ru

Блогер Илья Варламов в "Живом журнале" написал, что за рулем BMW сидел Кирилл Сортланд, который гоняет по Петрозаводску и выкладывает на своей странице видеоролики, где запечатлено, как водитель нарушает ПДД.

Позже на "Пятом канале" Алексей Вишневский, брат погибшего в ДТП петрозаводчанина, сообщил о своем решении обратиться в Генпрокуратуру, так как, по его мнению, больше месяца правоохранительные органы бездействуют.

9 сентября появилась информация, что Сортланд попался на наркотиках и был арестован. Через три дня он был освобожден. Адвокат Леонид Автухович пояснил прессе, что, по наркотикам Сортланд оказался чист. "Это было не задержание, а административный арест из-за того, что он отказался проходить медосвидетельствование", - заявлял Автухович.

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