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Суд отпустил на свободу осужденного за взятку экс-замспикера горсовета Петрозаводска Матвеева

Новости. Общество
15:56, 13 Декабря 2022
фото: ИА Республика / Николай Смирнов (коллаж © «Столица на Онего»)

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Сегодня Петрозаводский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева.

Как стало известно «Столице на Онего», сегодня, 13 декабря, судья городского суда Петрозаводска Степан Сергеев удовлетворил ходатайство защитника Александра Яковлева об УДО (условно-досрочном освобождении) бывшего заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева, который ранее за получение взятки был приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 20 млн рублей.

Отметим, что ходатайство об УДО было поддержано администрацией исправительной колонии №9, где отбывает наказание экс-чиновник. Также известно, что штраф в 20 млн рублей осужденный выплатил полностью.

После того как постановление об УДО Матвеева придет из суда в ИК-9, в течение 10 дней, если ни потерпевшие, ни прокуратура, не обжалуют его, осужденный выйдет на свободу.

Напомним, приговор Матвееву вынесли в 2020 году 23 декабря и взяли под стражу в зале суда.

Тогда ни сам осужденный, ни прокуратура приговор обжаловать не стали. Отметим, что за подобное коррупционное преступление законом предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до 60-кратной суммы взятки. Матвеев получил мягкий приговор, потому что заключил досудебное соглашение со следствием, которое предполагает не только признание обвиняемым своей вины, но и предоставление следствию информации об участии другого лица в совершении данного преступления. Либо, что особенно интересно, дачу показаний в отношении другого лица, совершившего преступление, о котором ранее было неизвестно, либо мало что известно правоохранительным органам.

В этой связи напомним, что вскоре после заключенного Валерием Матвеевым досудебного соглашения был задержан и арестован председатель Петросовета и его близкий друг Геннадий Боднарчук.

Позже, уже отбывая наказание в колонии, Матвеев выступил в суде и дал против Геннадия Боднарчука показания, которые легли в основу обвинительного заключения по делу экс-спикера Петросовета.

И сегодня, когда Матвеев условно-досрочно выходит на свободу, экс-спикер Петросовета Геннадий Боднарчук, обвиняемый во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, ожидает в СИЗО приговора.

Гособвинение попросило для него 16 лет колонии строгого режима и 100 млн штрафа.

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