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Суд Петрозаводска оставил под арестом бывшего замначальника ИК №9 Ивана Ковалева, обвиняемого в избиении осужденного

Новости. Общество
15:23, 04 Июня 2020
фото: © паблик УФСИН России по Республике Карелия
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Бывшего заместителя начальника исправительной колонии №9 Ивана Ковалева, обвиняемого в избиении осужденного, оставили под домашним арестом еще на два месяца.

Так, 3 июня судья Петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов продлил домашний арест экс-замначальника ИК № 9 Ивану Ковалеву на два месяца.

Напомним, что этот уголовный скандал начался осенью прошлого года. Тогда в СМИ появилась видеозапись, на которой, предположительно, начальник "девятки" Иван Савельев и его заместитель и тезка Иван Ковалев избивают осужденного. По данному факту карельским Следкомом в октябре было возбуждено уголовное дело. В результате, 10 апреля следователь карельского Следкома предъявил Савельеву и Ковалеву обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, проще говоря, в избиении осужденного.

В тот же день суд заключил работавшего до этого времени начальником ЛИУ №2 (лечебно-исправительного учреждения) в Медвежьегорске Савельева под стражу до 8 июня. А работавшему до задержания замначальника ИК № 7 Сегежи Ковалеву суд назначил домашний арест до этого же числа, который он не обжаловал.

Но в этот раз, 3 июня, Михаил Ямчитский просил суд назначить Ивану Ковалеву более мягкую меру пресечения – так называемый ЗОД (запрет определенных действий), который появился в Уголовно-процессуальном кодексе весной 2018 года.

Однако суд с этим не согласился и продлил домашний арест Ивану Ковалеву еще на два месяца. По имеющейся информации, это решение суда он намерен обжаловать в Верховный суд РК.

Что касается Ивана Савельева, то, как мы ранее сообщали, 27 апреля рассмотревший апелляционное ходатайство его адвоката Михаила Шогина, судья Верховного суда Карелии Никита Гадючко освободил Савельева из-под стражи, но запретил ему заниматься определенными действиями.

Бывшему начальнику ИК № 9 Савельеву, в частности, запрещено посещать "девятку", общаться со свидетелями по делу, одним из которых, кстати, является начальник УФСИН республики Александр Терех, получать письменную корреспонденцию, за исключением относящейся к его уголовному делу.

 

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