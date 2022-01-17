Суд по делу водителя, сбившего насмерть в Петрозаводске двух женщин, продолжится 25 января

Намеченное на 11 января судебное заседание по делу Артема Гашкова, под колесами автомобиля которого погибли две женщины, не состоялось из-за болезни судьи.

На 25 января в петрозаводском городском суде под председательством судьи Степана Сергеева запланировано продолжение процесса по резонансному уголовному делу 47-летнего водителя Артема Гашкова, сбившего насмерть двух женщин на улице Шотмана. Ранее намеченное на 11 января заседание не состоялось по причине болезни судьи.

Напомним, смертельное ДТП произошло в столице Карелии около часа ночи 19 сентября 2020 года. Артем Гашков на автомобиле Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана при пересечении с улицей Мелентьевой, сбил двоих пешеходов-женщин, переходивших дорогу по пешеходному переходу, но на красный свет. От полученных травм потерпевшие Ольга Иванова и Александра Леконцева, 1979 и 1977 г.р., скончались на месте происшествия. Водитель Артем Гашков, бросив автомобиль примерно через 700 метров от места ДТП, скрылся и был объявлен в розыск. Однако через день сам явился в полицию, причем с адвокатом. 1 октября он был арестован, однако апелляционная инстанция заменила ему содержание под стражей на подписку о невыезде, которая продолжает действовать. Факт оставления места ДТП Гашков объяснил тем, что после случившегося он «был в шоковом состоянии» и назвал произошедшее «нелепой случайностью».

По заключению автотехнической экспертизы, в момент ДТП иномарка под управлением Артема Гашкова неслась со скоростью не менее 142 км/час, поэтому выжить в той страшной аварии у женщин не было никаких шансов.