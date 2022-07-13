Суд признал экс-замначальника Президентского кадетского училища виновным в насилии к воспитанникам

Мировой суд Петрозаводска вынес приговор бывшему заместителю начальника по воспитательной работе Президентского кадетского училища Александру Шарафутдинову за насилие к воспитанникам.

Он обвинялся по ст. 156 УК РФ: «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником или другим работником в образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

Максимальная санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы и до 100 тысяч рублей штрафа.

По версии следствия, которое провел военный следователь Максим Андреев, полковник в отставке 57-летний Александр Шарафутдинов применял к кадетам физическое насилие. Как сообщалось ранее, установленные следствием случаи произошли весной 2018 года. Об этом стало известно благодаря жалобе, поступившей в Министерство обороны России, которое является учредителем училища.

Проверка продолжалась больше года. В мае 2019 года Шарафутдинов уволился с должности по состоянию здоровья и вышел на пенсию. После этого в марте 2021 года мировой судья Петрозаводска Елена Шкловер в закрытом заседании оправдала Шарафутдинова. Однако после подачи прокуратурой апелляционного представления в городской суд карельской столицы, судья Александр Мерков отменил оправдательный приговор. Дело снова ушло в мировой суд, где его рассматривала судья Светлана Егорова.

На этот раз Шарафутдинов был признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Но даже от этого наказания его освободили в связи с истечением двухлетнего срока давности уголовного преследования.

С этим приговором не согласились как сам осужденный Шарафутдинов, так и его опытный адвокат Игорь Перов. Кроме того, решение суда не устроило законных представителей троих кадетов, признанных потерпевшими. Они снова подали апелляционные жалобы в городской суд Петрозаводска и просят оправдать Шарафутдинова.