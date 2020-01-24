Суд в Карелии ищет ответ на вопрос, куда пропала взятка

В Управлении следственного комитета по Карелии потерялись 165 тысяч рублей, являющихся вещественным доказательством по делу о взятке.

В городском суде Петрозаводска судья Наталья Чернобай приступила к рассмотрению гражданского дела по иску Следственного комитета РФ к бывшему следователю, а ныне адвокату Роману Масалеву о возмещении ущерба.

В судебном заседании приняли участие представитель Следкома Карелии Максим Степкин со стороны истца и бывший следователь этого же ведомства, адвокат Роман Масалев в качестве ответчика. Третьим лицом по делу привлечен представитель Минфина РФ Александр Пехота.

История в деталях - в материале "Столицы на Онего".