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Суд в Карелии ищет ответ на вопрос, куда пропала взятка

Новости. Общество
14:10, 25 Января 2020
фото: Столица на Онего
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В Управлении следственного комитета по Карелии потерялись 165 тысяч рублей, являющихся вещественным доказательством по делу о взятке.

В городском суде Петрозаводска судья Наталья Чернобай приступила к рассмотрению гражданского дела по иску Следственного комитета РФ к бывшему следователю, а ныне адвокату Роману Масалеву о возмещении ущерба.

В судебном заседании приняли участие представитель Следкома Карелии Максим Степкин со стороны истца и бывший следователь этого же ведомства, адвокат Роман Масалев в качестве ответчика. Третьим лицом по делу привлечен представитель Минфина РФ Александр Пехота.

История в деталях - в материале "Столицы на Онего".

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