Суд в Карелии отправил нерадивого отца работать

Жителя Кондопожского района осудили за неуплату алиментов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Местный житель не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Нерадивый отец уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние.

Суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 10% из дохода.

Подсудимого обязали являться для регистрации один раз в месяц в специализированный орган, осуществляющий контроль за отбыванием наказания условно осужденными и не менять постоянное место жительства без уведомления.

Ранее не желавшую исправляться алиментщицу из Беломорска отправили в колонию.