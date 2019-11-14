Суд в Карелии отправил нерадивого отца работать

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Жителя Кондопожского района осудили за неуплату алиментов, сообщили в прокуратуре Карелии.
Местный житель не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка.
Нерадивый отец уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние.
Суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 10% из дохода.
Подсудимого обязали являться для регистрации один раз в месяц в специализированный орган, осуществляющий контроль за отбыванием наказания условно осужденными и не менять постоянное место жительства без уведомления.
Ранее не желавшую исправляться алиментщицу из Беломорска отправили в колонию.
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