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Новости. Общество
17:56, 20 Августа 2019
фото: Валерий Поташов

Судьбу приказа Минсельхоза Карелии о рыбоводных участках на Верхнем Куйтто решит Верховный суд России

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Республиканское министерство обжаловало решение Верховного суда Карелии об отмене приказа, против которого выступили жители старинной карельской деревни.

Верховный суд России рассмотрит 21 августа жалобу министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии на решение Верховного суда республики, который отменил в апреле министерский приказ о формировании двух рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто в окрестностях деревни Войница Калевальского национального района. Напомним, с иском об отмене этого приказа в суд обратилась жительница Войницы Ксения-Лаура Рышкевич.

Как пояснила истица, документ карельского Минсельхоза нарушает ее права на благоприятную окружающую среду и на беспрепятственное пользование водными ресурсами. Кроме того, по словам Рышкевич, решение республиканских властей о формировании на озере Верхнее Куйтто новых рыбоводных участков было принято без учета ее мнения, а также мнения других жителей Войницы, которые выступают против открытия форелевой фермы вблизи деревни.

Верховный суд Карелии согласился с доводами жительницы Войницы и отменил приказ, однако республиканское министерство сельского и рыбного хозяйства решила оспорить судебный вердикт в Верховном суде России. Между тем, как сообщала "Столица на Онего", в деревне Войница в августе состоялось внеочередное собрание местных жителей, участники которого единогласно высказались против размещения форелевых хозяйств на озере Верхнее Куйтто вблизи старинного карельского поселения. "Категорически запретить определение рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто", - говорится в решении собрания, которое будет направлено в районную администрацию, министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии, главе республики Артуру Парфенчикову и в Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства. Кроме того, участники встречи поддержали предложение об организации в окрестностях Войницы комплексного заказника с целью сохранения уникальной природы и культурно-исторических объектов. Это ходатайство будет передано Совету депутатов Калевальского национального района. 

 

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