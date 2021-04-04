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Судьи из Карелии отправятся на отдых за полмиллиона рублей за счет государства

Новости. Общество
10:55, 05 Апреля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Майшев
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В Карелии объявлен аукцион на поставку семи путевок в санатории для судей и членов их семей с максимальной ценой контракта свыше 500 тысяч рублей.

Управление судебного департамента в Республике Карелия выступает заказчиком в электронном аукционе на поставку путевок на санаторно-курортное лечение действующих судей и членов их семей, а также судей, пребывающих в отставке. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 534 тыс. рублей. Деньги на эти цели будут направлены из федерального бюджета.

В техническом задании указано, что всего предполагается приобрести семь путевок в шесть санаториев. В документации названы наименования конкретных мест отдыха, также допускается вариант с предложением эквивалента.

Санатории расположены в Евпатории, Сочи, Алуште, Ялте и Железноводске.

Все путевки рассчитаны на две недели пребывания.

Ранее в Карелии был объявлен аукцион на поставку 17 путёвок в санатории для судей и их семей с максимальной ценой контракта 1,3 млн рублей.

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