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Сухпайки четвероклассникам, отправленным на "дистант" в Карелии, выдаваться не будут

Новости. Общество
13:00, 16 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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Ученикам четвертых классов, вынужденным учиться с 16 ноября дистанционно из-за коронавируса, не заменят бесплатное горячее питание продуктовыми наборами.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в Министерстве образования Карелии.

"Сухой паек четвероклассникам выдаваться не будет. По соглашению с Минпросвещения выделяемые средства на питание в начальной школе предназначены только для организации горячего питания. Неиспользованные деньги регион должен будет вернуть", - рассказали в пресс-службе Минобразования республики.

При этом муниципалитеты могут выдавать продуктовые наборы отправленным на дистанционное обучение школьникам-льготникам, которые получают адресную социальную помощь. Стоимость такого доппитания – 56 рублей.

Напомним, глава Карелии ввел новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса: с 16 ноября на дистанционный формат обучения переходят ученики 4-х классов. 

Ранее сообщалось, что Карелия оказалась не готова к организации бесплатного питания школьников.

 

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Комментарии

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zanoza
2020-11-16 13:14:43
Вот оно социальное государство с олигархическим лицом!
Саныч
2020-11-16 13:11:57
Не для вас, школота. Родина в опасности.
Врунов
2020-11-16 13:22:42
Саныч, не истери. Лучше ночному фотографу папиросы зашли. Скоро ему много курить придется. Минимум два года вдогон корячится. :) Как говорят футбольные комментаторы - залепят мяч в раздевалку.
Гость
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