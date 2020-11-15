Сухпайки четвероклассникам, отправленным на "дистант" в Карелии, выдаваться не будут

Ученикам четвертых классов, вынужденным учиться с 16 ноября дистанционно из-за коронавируса, не заменят бесплатное горячее питание продуктовыми наборами.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в Министерстве образования Карелии.

"Сухой паек четвероклассникам выдаваться не будет. По соглашению с Минпросвещения выделяемые средства на питание в начальной школе предназначены только для организации горячего питания. Неиспользованные деньги регион должен будет вернуть", - рассказали в пресс-службе Минобразования республики.

При этом муниципалитеты могут выдавать продуктовые наборы отправленным на дистанционное обучение школьникам-льготникам, которые получают адресную социальную помощь. Стоимость такого доппитания – 56 рублей.

Напомним, глава Карелии ввел новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса: с 16 ноября на дистанционный формат обучения переходят ученики 4-х классов.

Ранее сообщалось, что Карелия оказалась не готова к организации бесплатного питания школьников.