Светофоры не будут работать в центре Петрозаводска

Ремонт светофора может затруднить движение на площади Гагарина, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В связи с ремонтом светофора площади Гагарина могут возникнуть затруднения при движении транспортных средств и пешеходов. Светофор будет отключен ориентировочно до 15.00. К этому времени специалисты планируют завершить работы по обслуживанию.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также планировать пути объезда.

Ранее очередной усовершенствованный светофор вызвал "пробки" в центре Петрозаводска.