Свидетельница по делу об убийстве двух девушек в Петрозаводске пришла в суд

В Верховный суд Карелии пришла свидетельница по обвинению жителя Петрозаводска Антона Ипатова в убийстве двух девушек, попытке убийства несовершеннолетней знакомой и других преступлениях.

В четверг, 17 октября, в судебном процессе, который ведет судья Денис Катанандов, допросят свидетельницу по делу об убийстве двух девушек в Петрозаводске – Ксению.

Бывшая гражданская жена Антона Ипатова – Ксения – пришла в суд.

По словам свидетелей предыдущих опоросов, именно Ксения была виновницей вспышки ревности у Ипатова, после которой он до полусмерти избил собутыльника.

Также Ксения, со слов 16-летней Ольги (имя изменено - редакция), выжившей после первого нападения подсудимого 16 сентября 2018 года, помогала Ипатову и ухаживала за ней: промывала раны, стирала окровавленную одежду...

СПРАВКА: 29-летнему Ипатову предъявлены обвинения по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, в угрозе убийством и убийстве двух девушек.

По версии следствия, вечером 19 сентября 2018 года он в состоянии алкогольного опьянения возле общежития Петрозаводского медицинского колледжа ножом убил незнакомую девушку. Злоумышленник нанес потерпевшей не менее 15 ударов.

Он же 20 сентября опять же пьяный на берегу реки Лососинка неподалеку от стадиона "Юность" напал на другую девушку и не менее 10 раз ударил ножом. Она умерла на месте происшествия.

Как установлено следствием, до этого обвиняемый в июне 2018 года в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртного, умышленно с силой нанес собутыльнику множественные удары ногами и руками в голову.

В сентябре 2018 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей неприязни к своей несовершеннолетней знакомой с силой сдавил руками ее шею, а когда девушка от удушения потеряла сознание, нанес ей не менее двух ударов ножом. После этого угрожал убить ее.

Кроме того, следователи обвинили в халатности трех полицейских.