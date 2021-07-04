Реклама
Прислать новость
В России хотят легализовать уничтожение краснокнижных растений 2
Сегодня 12:59
Молодой человек, пропавший месяц назад в Карелии, найден мертвым 1
Сегодня 09:50
Автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
04.07.2021 23:40
Стало известно, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука 2
04.07.2021 19:40

Свободные места для первоклассников остались в девяти школах Петрозаводска

Новости. Общество
12:23, 05 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

Власти Петрозаводска просят родителей, подавших заявления сразу в два образовательных учреждения, определиться с выбором школы.

С 6 июля в Петрозаводске стартует «вторая волна» комплектования первых классов. В связи с этим администрация рекомендует родителям будущих первоклассников как можно скорее определиться с выбором школы. В случае, если семья подала заявление сразу в два образовательных учреждения, один из документов следует отозвать, сообщили в администрации города.

С 6 июля по 5 сентября заявления о зачислении детей в первые классы будут приниматься только на свободные места. В настоящее время они есть в петрозаводских школах № 6, 7, 9, 12, 19, 25, 26, 29 и 32.

В мэрии напомнили, в сентябре петрозаводские школы откроют двери для 3300 первоклассников. В карельской столице появятся 120 общеобразовательных классов и 10 – с адаптированными программами.

В этом году приемная кампания проходит по новым правилам. Новшество заключается в закреплении школ за определенными территориями. «Первая волна» комплектования завершилась 30 июня.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19

Чтиво

29.06.2021 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем 3
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
«Порядок с чистого листа» 14
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»