Свободные места для первоклассников остались в девяти школах Петрозаводска

Власти Петрозаводска просят родителей, подавших заявления сразу в два образовательных учреждения, определиться с выбором школы.

С 6 июля в Петрозаводске стартует «вторая волна» комплектования первых классов. В связи с этим администрация рекомендует родителям будущих первоклассников как можно скорее определиться с выбором школы. В случае, если семья подала заявление сразу в два образовательных учреждения, один из документов следует отозвать, сообщили в администрации города.

С 6 июля по 5 сентября заявления о зачислении детей в первые классы будут приниматься только на свободные места. В настоящее время они есть в петрозаводских школах № 6, 7, 9, 12, 19, 25, 26, 29 и 32.

В мэрии напомнили, в сентябре петрозаводские школы откроют двери для 3300 первоклассников. В карельской столице появятся 120 общеобразовательных классов и 10 – с адаптированными программами.

В этом году приемная кампания проходит по новым правилам. Новшество заключается в закреплении школ за определенными территориями. «Первая волна» комплектования завершилась 30 июня.