Таксист в Петрозаводске украл у пьяного пассажира 8 тысяч рублей

В полицию с заявлением о краже денег с карты обратился 36-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что под утро поймал машину, чтобы доехать до дому. Петрозаводчанин не мог самостоятельно оплатить проезд из-за того, что был пьян.



Он передал телефон таксисту и тот провел оплату. Однако, помимо оговоренной суммы, таксист перевел себе еще 8 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 32-летнего подозреваемого. Мужчина сознался в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее таксист шесть часов катал петрозаводчанку по городу, а после обокрал.