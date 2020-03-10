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Таксист в Петрозаводске украл у пьяного пассажира 8 тысяч рублей

Новости. Криминал
09:14, 11 Марта 2020
фото: © Андрей Махонин/ТАСС
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В полицию с заявлением о краже денег с карты обратился 36-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что под утро поймал машину, чтобы доехать до дому. Петрозаводчанин не мог самостоятельно оплатить проезд из-за того, что был пьян.

Он передал телефон таксисту и тот провел оплату. Однако, помимо оговоренной суммы, таксист перевел себе еще 8 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 32-летнего подозреваемого. Мужчина сознался в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее таксист шесть часов катал петрозаводчанку по городу, а после обокрал.

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