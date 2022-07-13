Таможенники из Карелии нашли в посылке из Казахстана «наркотик» для похудения

Сильнодействующее вещество, запрещенное в России, изъяли в почтовом отправлении при попытке пересылки из Казахстана в Санкт-Петербург.

Карельские таможенники пресекли ввоз в Россию препарата сибутрамин. Сильнодействующее вещество находилось в посылке для жительницы Санкт-Петербурга. 300 капсул препарата обнаружили в результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в Санкт-Петербургском региональном автоматизированном сортировочном центре «Почты России». Об этом сообщили в пресс-службе Карельской таможни.

«Экспертиза, на которую отправили содержимое почтового отправления, показала, что в капсулах находилось запрещенное к ввозу в Россию сильнодействующее вещество сибутрамин, общей массой более 94 граммов», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело. Нарушителям грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Капсулы с запрещенным веществом изъяты.

Сибутрамин — анорексигенный препарат, который применяется в медицине в качестве средства, создающего ощущение ложного насыщения. Это производное амфетамина, который является одним из самых распространенных наркотиков в мире.

Ранее сообщалось, таможенники обнаружили партию контрафактного парфюма в торговом центре в Петрозаводске.