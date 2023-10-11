Телефонные мошенники под видом чеченцев пытаются запугать жителей Карелии

В обществе вайнахской культуры предупредили о том, что аферисты звонят или пишут жителям республики, обозначая себя «как представителей чеченского народа».

Как сообщили в паблике карельского Миннаца, в обществе вайнахской культуры предупредили жителей региона о том, что в последнее время мошенники по телефону или в личных сообщениях пытаются запугать свои жертвы, представляясь чеченцами.



«Уважаемые друзья! Сегодня очень важно сохранять гармонию и согласие между всеми народами, живущими в Карелии и в стране в целом. Хочется предостеречь вас от мошеннических провокаций», — заявили в обществе.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что железнодорожники, укравшие металлолом сами у себя, раскаялись в содеянном.













