«Тот самый сосед с лопатой», - в Петрозаводске мужчина закидал снегом машину, вставшую на чистое место

Интересное видео сняли очевидцы в одном из дворов карельской столицы.

В паблике «Моя Карелия» выложили видео из петрозаводского двора. На нем видно, как мужчина азартно закапывает снегом припаркованный автомобиль. Что-то заставляет думать, что делает он это не в целях маскировки.

«Тот самый сосед с лопатой, который расчистил себе место, а ты его занял», — охарактеризовали действия петрозаводчанина в паблике.

Напомним, за места для автомобилей, занесенные снегом, в Петрозаводске развернулась настоящая война.