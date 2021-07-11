Молодой житель Карелии пошел купаться и утонул

На озере Янисъярви утонул 20-летний житель поселка Вяртсиля , сообщили в Карельской Республиканской поисково-спасательной службе.

Помощь сортавальских спасателей потребовалась 8 июля на озере Янисъярви — необходимо было достать из воды тело 20-летнего мужчины, утонувшего накануне. На вызов выехал Сортавальский поисково-спасательный отряд, тело было поднято и передано полиции.

Как нам уточнили в поисково-спасательной службе, на озере отдыхала компания молодых людей, купаясь и распивая спиртное.

В какой-то момент все пошли купаться, оставив одного из компании на берегу. Вернувшись обратно, отдыхающие не нашли своего приятеля. Поиски в тот же день ничего не дали, а на следующие сутки тело пропавшего было найдено в воде.

Напомним, ранее в Кеми оказавшаяся рядом женщина вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку.