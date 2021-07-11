Реклама
Прислать новость
Аномально жаркая погода сохранится в Карелии в понедельник, 12 июля 3
11.07.2021 16:56
Ночные выстрелы разбудили жителей микрорайона Петрозаводска 1
Сегодня 09:25
Минздрав рассказал о состоянии жительницы Петрозаводска, которая выпала из окна 5 этажа 3
Сегодня 12:49
Мальчик выбросил из окна 7 этажа новорожденную сестру 2
11.07.2021 19:40

Молодой житель Карелии пошел купаться и утонул

Новости. Происшествия
15:47, 12 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

На озере Янисъярви утонул 20-летний житель поселка Вяртсиля , сообщили в Карельской Республиканской поисково-спасательной службе.

Помощь сортавальских спасателей потребовалась 8 июля на озере Янисъярви — необходимо было достать из воды тело 20-летнего мужчины, утонувшего накануне. На вызов выехал Сортавальский поисково-спасательный отряд, тело было поднято и передано полиции.

Как нам уточнили в поисково-спасательной службе, на озере отдыхала компания молодых людей, купаясь и распивая спиртное.

В какой-то момент все пошли купаться, оставив одного из компании на берегу. Вернувшись обратно, отдыхающие не нашли своего приятеля. Поиски в тот же день ничего не дали, а на следующие сутки тело пропавшего было найдено в воде.

Напомним, ранее в Кеми оказавшаяся рядом женщина вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации
07.07.2021, 06:55
Уволившийся заммэра Петрозаводска Евгений Перов нашел новую работу

Чтиво

08.07.2021 15:28
Личное мнение
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
У карельских чиновников не хватило аргументов убедить около двух тысяч жителей республики в необходимости добровольной прививки от коронавируса?
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»