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Трехметровый медведь в цветах карельского флага поселится под главной елкой Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
14:39, 21 Декабря 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В новогоднем городке на площади Кирова установят световые фигуры медведя и птицы в цветах карельского флага.

Как сообщили в администрации города, подготовка карельской столицы к встрече Нового года близка к завершению. На опорах уличного освещения на площади Кирова ООО "Люмэн +" смонтировало консоли, посвященные 100-летию республики.



 На этой неделе здесь установят большую световую фигуру медведя. Конструкция составляет более трех метров в высоту и пять метров в длину. Секции, выполненные в цветах карельского флага, подсвечивают изнутри несколько тысяч светодиодов. Здесь же появится и вторая большая фигура птицы в аналогичной стилистике.

Ранее центральную новогоднюю ель на площади Кирова впервые украсили шатром из гирлянд. Сейчас на территорию начали завозить домики для рождественской ярмарки, которая откроется 24 декабря.

В центре Петрозаводска вновь появились композиции с функцией дополненной реальности. При использовании мобильного приложения жители и гости Петрозаводска смогут увидеть новогоднюю анимацию и сфотографироваться с ней. Такие фигуры разместились на Мариинском бульваре, в скверах Кукольного Театра, Александра Шотмана и Михаила Калинина. Всего же к Новому году Петрозаводск украсят около тысячи световых консолей и других декоративных конструкций.

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Комментарии

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zanoza
2020-12-21 14:47:00
Это же сейчас самое важное для города, ПТЗ без медведя и птицы в цветах карельского флага пропадёт, однако.
театральный критик
2020-12-21 14:46:14
Хде рогалевич . Почему ухтинским флагом не машет в яблочнутом экстазе ?
Гость
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