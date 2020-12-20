Трехметровый медведь в цветах карельского флага поселится под главной елкой Петрозаводска (ФОТО)

В новогоднем городке на площади Кирова установят световые фигуры медведя и птицы в цветах карельского флага.

Как сообщили в администрации города, подготовка карельской столицы к встрече Нового года близка к завершению. На опорах уличного освещения на площади Кирова ООО "Люмэн +" смонтировало консоли, посвященные 100-летию республики.







На этой неделе здесь установят большую световую фигуру медведя. Конструкция составляет более трех метров в высоту и пять метров в длину. Секции, выполненные в цветах карельского флага, подсвечивают изнутри несколько тысяч светодиодов. Здесь же появится и вторая большая фигура птицы в аналогичной стилистике.

Ранее центральную новогоднюю ель на площади Кирова впервые украсили шатром из гирлянд. Сейчас на территорию начали завозить домики для рождественской ярмарки, которая откроется 24 декабря.

В центре Петрозаводска вновь появились композиции с функцией дополненной реальности. При использовании мобильного приложения жители и гости Петрозаводска смогут увидеть новогоднюю анимацию и сфотографироваться с ней. Такие фигуры разместились на Мариинском бульваре, в скверах Кукольного Театра, Александра Шотмана и Михаила Калинина. Всего же к Новому году Петрозаводск украсят около тысячи световых консолей и других декоративных конструкций.