Трещотка и колокольчики появились в Губернаторском саду Петрозаводска

Уникальную детскую площадку с музыкальными инструментами установили в центре столицы Карелии.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский надеется, что детям понравится новая игровая площадка, установку которой завершают в Губернаторском саду. По словам мэра, для города и республики эта площадка уникальная. Об этом Любарский пишет на своей странице в соцсети.

«На ней [площадке — Прим. Ред.] смонтированы музыкальные игровые элементы: „Голосовая почта“, „Маленький и большой ксилофон“, „Трещотка“, „Колокольчики“. Выполнены они из лиственницы и могут, в том числе, использоваться детьми с ограниченными возможностями здоровья. В единой стилистике создавались и малые архитектурные формы — скамейка и урны. Здесь же планируется разбить сенсорный сад», — пишет глава Петрозаводска.

Работы по установке детского городка подрядчик обещает завершить к середине августа. Осталось смонтировать новые ограждения и оборудовать прорезиненное покрытие.

«Надо заметить, что мы подошли к проекту с учетом интересов местных жителей. По инициативе горожан проложена пешеходная дорожка. Считаю, такой подход правильным. Чтобы мы потом не наблюдали натоптанных троп, дорожка сразу разбита там, где люди реально ходят», — отметил Любарский.

Ранее сообщалось, современная площадка для воркаута установлена на Ключевой в Петрозаводске.