Третий за неделю эксперт дорожного хозяйства Карелии осужден за взятки

Петрозаводский городской срок приговорил к условному сроку и штрафу эксперта управления автомобильных дорог Карелии, сообщает прокуратура республики.

Приговор в четверг огласил судья Роман Парамонов.

"Суд признал бывшего эксперта дорожного хозяйства отдела контроля качества работ Управтодора Карелии виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.

В 2016-2017 годах эксперт Олег Заонегин получил четыре раза по 25 тысяч рублей и один раз 50 тысяч рублей за беспрепятственную приемку выполненных по госконтрактам работ по содержанию сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, подписание необходимых документов, непринятие мер по выявлению недостатков и неприменение штрафных санкций к подрядчику и субподрядным организациям.

Причем на работу Заонегина принимал Ершихин, также осужденный за получение взяток. Кроме того, срок за взятки получил еще один сотрудник того же отдела Управтодора.

Суд назначил теперь бывшему чиновнику наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 750 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.