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Новости. Криминал
10:02, 19 Июля 2019
фото: © Анастасия Осипова

Третий за неделю эксперт дорожного хозяйства Карелии осужден за взятки

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Петрозаводский городской срок приговорил к условному сроку и штрафу эксперта управления автомобильных дорог Карелии, сообщает прокуратура республики.

Приговор в четверг огласил судья Роман Парамонов.

"Суд признал бывшего эксперта дорожного хозяйства отдела контроля качества работ Управтодора Карелии виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.

В 2016-2017 годах эксперт Олег Заонегин получил четыре раза по 25 тысяч рублей и один раз 50 тысяч рублей за беспрепятственную приемку выполненных по госконтрактам работ по содержанию сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, подписание необходимых документов, непринятие мер по выявлению недостатков и неприменение штрафных санкций к подрядчику и субподрядным организациям.

Причем на работу Заонегина принимал Ершихин, также осужденный за получение взяток. Кроме того, срок за взятки получил еще один сотрудник того же отдела Управтодора.

Суд назначил теперь бывшему чиновнику наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 750 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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Комментарии

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Американец
2019-07-19 10:42:05
это только начало, дальше интереснее будет
кир
2019-07-19 10:39:56
Условные сроки для себя любимых сделали. Вся страна - это одна большая ОПГ. Не давайте взятки. Не можете не давать, прикрываясь семьей и трудным материальным положением. Только большевики знали как с полудикими людьми надо обращаться.
Беня
2019-07-19 10:37:57
Вот по этому они в ЩМА дырок и не видят. :)
Не знаю как кому, по мне так эти люди слепотой торговали за копейки. Так дешево продаваться - себя не уважать. Ты ж вроде чиновник, а не проститутка. И нет? :)
Мизантроп
2019-07-19 10:34:57
"Эпоха была жуткая, просто жутчайшая. Настроение было гнусное и атмосфера была мерзопакостная." (с)
Lana
2019-07-19 10:27:18
Так там походу целая ОПГ орудовала! А судят поодиночке?
тихоня
2019-07-19 10:19:07
С дорожными чинушками как то разобрались , пора переходить к строительным и энергетическим .
Lana
2019-07-19 10:38:06
тихоня,

Респект! Давно пора!
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