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Три группы детсадовцев в Карелии закрыли на карантин

Новости. Общество
09:23, 06 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
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За минувшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в дошкольных учреждениях Петрозаводска и Лоухи.

Как сообщает глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте", на карантин из-за коронавируса выведены две группы в детском саду поселка Лоухи, одна группа в петрозаводском детском саду № 115.

Также одна группа в детском саду поселка Кааламо закрыта на карантин из-за случая ОРВИ.

К очной форме обучения вернулась одна группа студентов Колледжа технологии и предпринимательства и одна группа студентов Петрозаводского автотранспортного техникума.

Глава Карелии напомнил, что с 9 по 30 ноября на дистанционное обучение переводят учеников с 5 по 8 классы, а также 10-классников. Детские сады и техникумы продолжают работу в обычном режиме с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических мер.

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