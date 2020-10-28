Троих приятелей осудили в Карелии за продажу и употребление наркотиков

В Сортавале один наркодилер отправится в колонию, двое пройдут курс лечения от наркотической зависимости, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что трое жителей Сортавалы, будучи знакомы друг с другом, в период с августа по ноябрь 2019 года участвовали в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, в том числе амфетамина. Они помогали покупать наркотики, оформляя заказ через Интернет, хранить и передавать товар заказчику, в том числе с помощью "закладок". Кроме того, они приобретали наркотические средства и психотропные вещества для личного пользования.

Страдавший наркотической зависимостью 34-летний подсудимый систематически приглашал своих знакомых к себе в квартиру для употребления наркотиков, в том числе совместно, создавал все необходимые для этого условия.

Совершение указанных преступлений было выявлено сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков отделения МВД России по Сортавальскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Суд приговорил одного из приятелей к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Второй наркодилер получил 6 лет "условки" с испытательным сроком 4 года. По решению суда он обязан пройти курс лечения от наркомании и алкоголизма. Третий участник компании приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Он также должен пролечиться от наркомании.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее рецидивиста в Карелии приговорили к 9 годам колонии за хранение боеприпасов и наркотиков.