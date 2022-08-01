Труп женщины обнаружили в поселке Карелии

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту смерти женщины.

По данным следствия, в доме в поселке Калевала был обнаружен труп женщины 1982 года рождения. По заключению судебно -медицинского эксперта смерть потерпевшей наступила в результате травмы головы. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

По подозрению в совершении преступления задержали 43-летнего сожителя погибшей. Он распивал вместе с потерпевшей спиртные напитки и в ходе возникшей ссоры избил ее.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Мужчина обвиняется в умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. По ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, в Карелии совершено убийство с особой жестокостью: на теле жертвы насчитали 70 ножевых ран.