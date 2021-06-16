Реклама
Прислать новость
В Карелии приставы арестовали рецепты мороженого и товарные знаки у ЗАО «Холод Славмо» 3
Сегодня 11:16
Взрослый мужчина потерял память и «очнулся в теле новорожденного»
16.06.2021 19:30
Зюганов: «Главная цель - отобрать голоса у нас» 4
Сегодня 09:56

Цветы заполняют парки и скверы Петрозаводска

Новости. Общество
14:23, 17 Июня 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Рабочие выкашивают траву, убирают мусор и сажают цветы в столице Карелии.

Сезонные работы по содержанию общественных территорий ведет ООО «Городской комбинат благоустройства», сообщают в пресс-центре мэрии Петрозаводска.

Сегодня подрядчик убирает мусор и подметает тротуары в парках Беличий Остров, Победы, Петровский Родник, Приозёрном, Зарецком, Соломенском, в скверах Маршала Жукова, Аквамарин, Кукковский Петух, Кленовом и Центральном, на аллеях Энтузиастов и Дружбы, а также на Студенческом бульваре.

Сотрудники комбината продолжают выкашивать траву на газонах. Работы развернулись в сквере Маршала Жукова, на площади Ленина, в парках Ямка, Лососинском, Мира, в скверах Дмитриевском, Ивана Сенькина и 70-летия Победы, на Берёзовой аллее, вдоль лестничных спусков на улице Свердлова, а также на озеленённых территориях вдоль Лесного проспекта.

Кроме того, подрядчик украшает клумбы в центре Петрозаводска. Цветы высаживают на Театральной площади, у Галереи Героев Советского Союза — уроженцев Карелии, на Онежской набережной, в Петровском сквере и в парке Ямка.

Ранее сообщалось, что Любарский пообещал навести порядок в заброшенном здании детского клуба в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.06.2021, 22:57
Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
11.06.2021, 22:14
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Аналитика

Сегодня 11:35
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
В последнее время поступают тревожные новости о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе в Карелии.
Зюганов: «Главная цель - отобрать голоса у нас» 4
Сегодня 09:56
У озера 2
15.06.2021 16:13
ПМЭФ-2021: инвесторы выбирают Карелию
15.06.2021 16:00
Уборка Петрозаводска: что дальше? 5
15.06.2021 13:59
Вся аналитика

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»