Цветы заполняют парки и скверы Петрозаводска

Рабочие выкашивают траву, убирают мусор и сажают цветы в столице Карелии.

Сезонные работы по содержанию общественных территорий ведет ООО «Городской комбинат благоустройства», сообщают в пресс-центре мэрии Петрозаводска.

Сегодня подрядчик убирает мусор и подметает тротуары в парках Беличий Остров, Победы, Петровский Родник, Приозёрном, Зарецком, Соломенском, в скверах Маршала Жукова, Аквамарин, Кукковский Петух, Кленовом и Центральном, на аллеях Энтузиастов и Дружбы, а также на Студенческом бульваре.

Сотрудники комбината продолжают выкашивать траву на газонах. Работы развернулись в сквере Маршала Жукова, на площади Ленина, в парках Ямка, Лососинском, Мира, в скверах Дмитриевском, Ивана Сенькина и 70-летия Победы, на Берёзовой аллее, вдоль лестничных спусков на улице Свердлова, а также на озеленённых территориях вдоль Лесного проспекта.

Кроме того, подрядчик украшает клумбы в центре Петрозаводска. Цветы высаживают на Театральной площади, у Галереи Героев Советского Союза — уроженцев Карелии, на Онежской набережной, в Петровском сквере и в парке Ямка.

Ранее сообщалось, что Любарский пообещал навести порядок в заброшенном здании детского клуба в Петрозаводске.