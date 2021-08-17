Туристический железнодорожный маршрут из Москвы в Рускеалу открылся в Карелии

Круизный железнодорожный состав будет ходить из Москвы в Рускеалу до 27 сентября.

На выходные с 13 августа по 27 сентября РЖД запустили новый круговой маршрут — Москва-Петрозаводск-Сортавала-Выборг-Москва. Об этом информирует управление по туризму Республики Карелия.

Сообщается, что туристический поезд отправляется вечером в пятницу и прибывает обратно утром в понедельник. В качестве «отеля на колесах» используются новые двухэтажные вагоны классов «купе» и «СВ» с увеличенным габаритом второго этажа и душем. В составе поезда также вагоны класса «люкс» с индивидуальным санитарным узлом и душевой кабиной.

Путешественники могут осмотреть достопримечательности Петрозаводска, Северного Приладожья и Выборга, а также побывать на островах Кижи и Валаам, посетить горный парк «Рускеала». Стоимость билета — от 7,848 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что новые площадки для фотосессий появились в горном парке в Карелии.