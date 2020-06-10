Туристы хотят приехать в Карелию на День России

Российский сервис бронирования жилья для отдыха опросил пользователей социальных сетей и выяснил, где бы они хотели отпраздновать День России, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

Большинство пользователей соцсетей хотели бы поехать на праздник 12 Июня в Севастополь. На втором месте – Геленджик. Отпраздновать День России в Краснодарском крае пожелали 17,37% российских семей. "Бронзу" получил Санкт-Петербург.

По данным опроса, россияне также хотели бы побывать в Карелии, Москве, Калининградской области, Тверской области и Владивостоке, а также в Костромской области и Рязанской области.

Ранее Карелия вошла в топ регионов, где делают самое вкусное мороженое.