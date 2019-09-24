"У меня теперь проблемы с головой" – показания потерпевшего по делу "петрозаводского маньяка"
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Верховный суд Карелии допросил жителя Петрозаводска, которого, по версии следствия, накануне убийств двух девушек жестоко избил "петрозаводский маньяк" Антон Ипатов.
Во вторник в суд в первый раз пришел один из потерпевших по делу Ипатова – безработный 31-летний Игорь Круковский. Именно его, по версии следствия, жестоко избил "петрозаводский маньяк" за два месяца до совершений убийств.
Как утверждает Круковский, он почти ничего не помнит. В основном он строит свои показания на том, что рассказали его друзья, бывшие с ним в тот день в одной компании. По его словам, 9 июня 2018 года он выпивал в квартире друга на улице Лизы Чайкиной. Тем же вечером его приятель пригласил в гости Ипатова с подругой Ксенией.
В какой-то момент Круковский ушел спать. После этого момента, утверждает потерпевший, он уже ничего не помнит.
"Я был пьян вообще сильно. Из-за этого не помню… Я очнулся только в больнице на следующий день, в БСМП, - рассказал Круковский. – У меня теперь, когда выпиваю, у меня иногда случаются порывы, контузия у меня осталась маленькая. Иногда бывает, срываюсь. Я врачам все это говорил. Они говорят, это у меня контузия осталась".
Согласно информации, прозвучавшей в суде – у Круковского серьезные травмы головы.
"У меня из-за него теперь проблемы с головой", - произнес потерпевший.
Круковский, ссылаясь на то, что ему рассказали друзья, пояснил в суде, когда он лег спать, к нему прилегла подруга Ипатова Ксения, а он "машинально мог положить руку на нее". Это все увидел Ипатов и начал избивать собутыльника. Сначала в комнате, потом на кухне. Ничего этого сам Красильников вспомнить не может. Более того, он не помнит, как общался с прибывшими на вызов нарядом ППС и врачами "скорой помощи".
Впоследствии, вспоминает Круковский, Ипатов приходил к нему в больницу и извинялся, помогал с лекарствами после выписки. Видимо, это обстоятельство послужило поводом тому, чтобы Круковский отказался писать заявление на Ипатова. Сначала ему об этом говорил участковый, а в сентябре 2018 года следователь МВД Карелии.
Прокурор в суде зачитал этот документ: "Ипатов причинил мне телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, и прошу по данному факту Ипатова строго не наказывать, не лишать его свободы в связи с тем, что он попросил за свои действия прощения, частично возместил мне денежные средства за медицинские препараты. Я его простил".
Однако на вопрос прокурора, какого наказания заслуживает Ипатов, если он будет признан виновным, Круковский на заседании во вторник ответил: "Строгого". И при этом отказался заявлять гражданский иск для компенсации морального или материального ущерба.
О показаниях свидетелей по делу "петрозаводского маньяка" можно прочитать здесь и здесь.
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