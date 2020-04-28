890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Установка 20 новых остановочных павильонов в Петрозаводске обойдется в 2,3 млн рублей 19
28.04.2020 18:00
Глава Карелии продлил время продажи алкоголя и разрешил ездить вчетвером в такси 9
Сегодня 07:25
"Назревает гражданский конфликт, а вопрос не решается, получаем только отписки!" 5
Сегодня 10:47
Шестеро детей и двое взрослых сгорели ночью в Выборге (ФОТО) 1
Сегодня 09:15
Школьники Карелии будут дольше отдыхать в майские праздники
Сегодня 08:20
Обещанную в период эпидемии господдержку не могут получить больше 50% предпринимателей 6
28.04.2020 16:31
Появилось видео столкновения легковушки и мотоцикла в городе бумажников Карелии
Сегодня 09:43
Осужденный в Карелии выбил себе отпуск через прокуратуру 2
28.04.2020 16:38

У задержанного на ж/д вокзале Петрозаводска рецидивиста в воротнике нашли наркотики

Новости. Криминал
15:35, 29 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Транспортная полиция сообщила подробности задержания наркокурьера.

Ранее сообщалось, что сотрудники отделения розыска УФСИН Карелии совместно с коллегами из Петрозаводского линейного отдела МВД на транспорте задержали находившегося в федеральном розыске молодого петрозаводчанина.

Как сообщили в транспортной полиции, мужчина был приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно. С марта текущего года он стал уклоняться от контроля и был объявлен в федеральный розыск.

Злоумышленник был задержан при выходе из вагона поезда сообщением "Санкт-Петербург – Петрозаводск". При общении с ним полицейские обратили внимание, что он заметно нервничает. В ходе личного досмотра в воротнике и карманах его куртки были обнаружены 20 полимерных свертков с порошкообразным веществом внутри.

Согласно результатам исследования содержимым свертков является амфетамин, общей массой более 9 граммов, что является крупным размером для данного психотропного вещества.

Установлено, что наркокурьер намеревался организовать бесконтактный сбыт запрещенного вещества, путем тайников-закладок.

Возбуждено уголовное дело. Житель Карелии заключен под стражу.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-04-29 15:58:43
Ему их подбросили. Хде вся эта пгавозащитная либерастная шелупонь ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
24.04.2020, 08:55
Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса

Чтиво

Сегодня 12:47
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
Сегодня 09:00
Эхо Сандармоха? 14
21.04.2020 16:07
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»