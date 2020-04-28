У задержанного на ж/д вокзале Петрозаводска рецидивиста в воротнике нашли наркотики

Транспортная полиция сообщила подробности задержания наркокурьера.

Ранее сообщалось, что сотрудники отделения розыска УФСИН Карелии совместно с коллегами из Петрозаводского линейного отдела МВД на транспорте задержали находившегося в федеральном розыске молодого петрозаводчанина.

Как сообщили в транспортной полиции, мужчина был приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно. С марта текущего года он стал уклоняться от контроля и был объявлен в федеральный розыск.



Злоумышленник был задержан при выходе из вагона поезда сообщением "Санкт-Петербург – Петрозаводск". При общении с ним полицейские обратили внимание, что он заметно нервничает. В ходе личного досмотра в воротнике и карманах его куртки были обнаружены 20 полимерных свертков с порошкообразным веществом внутри.



Согласно результатам исследования содержимым свертков является амфетамин, общей массой более 9 граммов, что является крупным размером для данного психотропного вещества.



Установлено, что наркокурьер намеревался организовать бесконтактный сбыт запрещенного вещества, путем тайников-закладок.



Возбуждено уголовное дело. Житель Карелии заключен под стражу.



Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.