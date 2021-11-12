Участок федеральной трассы в Карелии погрузится во тьму

Водителей предупреждают о перебоях в освещении на федеральной трассе «Сортавала».

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, на участке с 441 по 443 км федеральной автодороги «Сортавала» (поселок Крошнозеро Пряжинского района) возможны временные перебои в освещении.

По информации Упрдор «Кола», здесь в течение нескольких суток будут проводиться экстренные работы на линии наружного освещения.

Госавтоинспекция Карелии обращает внимание водителей на необходимость в темное время суток при движении по данному участку дороги снижать скорость движения и не допускать резких маневров.

Ранее сообщалось, аварийно-опасные места в Петрозаводске подсветят новыми фонарями.