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Новости. Общество
13:13, 20 Ноября 2019
фото: © Сайт Правительства Карелии

Учения в Карелии: Сотрудника УФСИН подстрелили бандиты (ФОТО)

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В Пряжинском районе 20 ноября прошла первая часть межведомственных учений специальных подразделений УФСИН России и Росгвардии, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

По замыслу, бандиты организовали засаду на маршруте движения колонны. В ходе огневого контакта сотрудник УФСИН получил ранение, ему была оказана первая медицинская помощь. Преступникам удалось освободить сообщника и уйти в лесополосу. Часть спецподразделения УФСИН из состава боевого охранения преследовала преступную группу по пересеченной местности.

При отработке нештатной ситуации применялось стоящее на вооружении подразделений оружие и спецсредства, в том числе устройства, имитирующие взрывчатые вещества, и специальные инженерные заграждения.



Второй этап учений предполагает проведение мероприятий по нейтрализации угрозы со стороны бандитов и их освободившегося сообщника.

Ранее  в Карелии проходили учения по ликвидации природных пожаров и пропуска половодья.

 

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Комментарии

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кир
2019-11-20 16:10:22
С меньшими затратами можно освобождать учОных на Пушкинской, попавших в заложники по легенде.
Саныч
2019-11-20 13:26:20
Так что - поймали или нет?
Гость
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