Учения в Карелии: Сотрудника УФСИН подстрелили бандиты (ФОТО)

В Пряжинском районе 20 ноября прошла первая часть межведомственных учений специальных подразделений УФСИН России и Росгвардии, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

По замыслу, бандиты организовали засаду на маршруте движения колонны. В ходе огневого контакта сотрудник УФСИН получил ранение, ему была оказана первая медицинская помощь. Преступникам удалось освободить сообщника и уйти в лесополосу. Часть спецподразделения УФСИН из состава боевого охранения преследовала преступную группу по пересеченной местности.

При отработке нештатной ситуации применялось стоящее на вооружении подразделений оружие и спецсредства, в том числе устройства, имитирующие взрывчатые вещества, и специальные инженерные заграждения.





Второй этап учений предполагает проведение мероприятий по нейтрализации угрозы со стороны бандитов и их освободившегося сообщника.

Ранее в Карелии проходили учения по ликвидации природных пожаров и пропуска половодья.