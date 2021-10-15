Ученики с 5 по 8 классы смогут попасть в самую большую школу Петрозаводска в следующем году

Прием в среднюю школу №55 на Древлянке будет открыт в ноябре только для начальных классов.

Школа № 55, которую власти Петрозаводска обещали открыть в ноябре, в этом году будет принимать только учеников начальной школы. Причем прием детей начнется после получения учреждением лицензии на образовательную деятельность. Это запланировано на ноябрь. С 5 – 8 и 10 классы будут открыты в новом учебном 2022-2023 году. Об этом сообщается в официальном паблике школы.

Зачисление в новую школу планируется через Региональный портал электронных услуг Республики Карелия http://uslugi.kareilia.ru//, на котором возможно предоставление услуги «Зачисление в образовательное учреждение».

Как пишут в паблике, в школе будет открыто достаточное количество классов на основе анализа информации о планируемых сюда переводах. Информация предоставлена руководителями школ города и родителями, побывавших на консультации у директора новой школы.

Ранее петрозаводская школа № 55 объявила о поиске педагогов, которые будут учить детей в начальных классах.