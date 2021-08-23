Удар локтем в лицо полицейского может стоить жителю Карелии 5 лет колонии

В Кондопоге будут судить мужчину, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что в июле полицейские в ходе несения службы обнаружили на улице Сандальская набережная в Кондопоге 51-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения. На законные требования сотрудников проследовать в отдел полиции для составления административного протокола, мужчина отказался. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, дебошир стал размахивать руками и ударил локтем в лицо сотрудника полиции.

Следователи закончили расследование данного уголовного дела. В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Дебоширу грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Карелии пьяный мужчина подрался с полицейскими в пункте скорой помощи.