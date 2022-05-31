Удар по лицу полицейскому может стоить жителю Карелии пяти лет колонии

В Костомукше будут судить семейного тирана, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 41 - летнего костомукшанина, мужчины, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти.

По данным следствия, в апреле сотрудники полиции, прибыли по вызову женщины на семейный скандал. Хозяин квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на лестничной площадке подъезда вел себя агрессивно, угрожал избить свою супругу. На требования сотрудников полиции прекратить дебоширить он не реагировал. И в итоге мужчина ударил кулаком по лицу полицейскому.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее пьяный житель Березовки избил полицейских.