Уголовное дело инструкторов лагеря «Сямозеро» Ильина и Круподерщикова в суде Петрозаводска пошло по новому кругу

В Петрозаводском городском суде продолжится рассмотрение уголовного дела Павла Ильина и Валерия Круподерщикова - инструкторов лагеря «Парк-Отель «Сямозеро», где погибли 14 детей.

Судья петрозаводского городского суда Елена Голяева, которая после недавней отставки по решению квалификационной коллегии судей Карелии вновь возвратилась на работу, 10 февраля планирует продолжить рассмотрение уголовного дела молодых инструкторов лагеря «Парк-Отель «Сямозеро» Павла Ильина и Валерия Круподерщикова.

Напомним, что они обвиняются в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Инструкторы координировали действия подростков в лагере на озере Сямозеро, где 18 июня 2016 года произошла чудовищная трагедия. Тогда во время водного похода утонули 14 юных воспитанников лагеря – учащихся 6-7 классов московских школ.

По данным следствия, поход совершался на неисправных плавсредствах с превышением грузоподъемности, детей не обеспечили спасательными жилетами по размеру, не были учтены сложные погодные условия. А сопровождавший детей во время похода инструктор Круподерщиков не принял должных мер к их спасению и оставил в опасном для жизни и здоровья состоянии, полагает следствие.

Ранее сообщалось, что после этого ЧП на скамье подсудимых оказались директор лагеря «Парк-Отель «Сямозеро» Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также бывший глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и ВРИО руководителя этого ведомства Людмила Котович.

В результате виновными признали троих фигурантов: Решетову, Виноградова и Круподерщикова. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения. Однако от наказания его освободили в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Кроме того, судья Александр Смирнов частично удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда. Так, Решетову обязали выплатить 21,1 миллиона рублей, Виноградова – 18,085 миллиона, Круподерщикова – 1,15 миллиона рублей.

Ильина, Коваленко и Котович суд признал невиновными, оставив за ними право на реабилитацию. Этим правом, как мы ранее сообщали, и воспользовался Анатолий Коваленко. Напомним, он обратился в петрозаводский суд с исковым заявлением, в котором просит выплатить ему за моральный вред 12 миллионов бюджетных рублей. Продолжение рассмотрения этого любопытного гражданского дела судья Юлия Саврук запланировала на 9 февраля.

Позднее Третий Кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменил приговор петрозаводского суда и апелляционное решение Верховного суда Карелии в отношении Павла Ильина и Валерия Круподерщикова. Их дело было направлено на повторное рассмотрение в петрозаводский суд, но уже другому судье, которым стала Елена Голяева.

Рассматривать насчитывающее 300 томов дело Елена Голяева начала еще в начале 2021 года, однако из-за действительно большого объема работы не смогла закончить процесс до конца прошлого года, когда она вышла в отставку. А после возвращения на работу с 1 февраля, Елена Голяева продолжит рассмотрение дела.