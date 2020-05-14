Уголовное дело ждет нарушителя, который после драки устроил ДТП в Петрозаводске

На виновника ДТП на Древлянке в полицию Петрозаводска поступило заявление об угоне и избиении.

Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, в минувший четверг, 14 мая, от петрозаводчанина поступило заявление о том, что его избили и угнали автомобиль Renault Logan.

В ходе разбирательств выяснилось, что 14 мая в районе 22.00 на Первомайском проспекте, около кинотеатра "Калевала", между пассажиром и водителем Renault Logan произошла ссора, которая закончилась дракой на проезжей части.

В результате пассажир нанес водителю телесные повреждения и угнал автомобиль, на котором позже попал в ДТП, перевернувшись на Древлянском кольце.

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска составили на виновника ДТП три административных протокола: за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за оставление места ДТП, а также за повреждение дорожных знаков.

По информации полиции, нетрезвый виновник ДТП, покинувший место происшествия, был задержан сотрудниками ППС и в последствии помещен в СПЗ (спецпомещение для задержанных).

Когда задержанный протрезвеет, суд изберет для него меру наказания за нарушения ПДД.

"На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела", - сообщили в МВД Карелии.

Напомним, 14 мая в 21.45 на пересечении Лесного проспекта и Лососинского шоссе 30-летний мужчина без прав и в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП. ДТП предшествовала драка на Первомайском проспекте, которую запечатлели камеры наружного наблюдения компаний "Ситилинк" и "Сампо.ру".