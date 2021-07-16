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Умер актер Петр Мамонов - звезда фильма «Остров», снимавшегося в Карелии

Новости. Общество
17:36, 15 Июля 2021
фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Петр Мамонов ушел из жизни в возрасте 70 лет.

В Москве 15 июля скончался известный актер, лауреат кинопремии «Ника» за лучшую мужскую роль в фильме «Остров» — Петр Мамонов. Об этом сообщила супруга артиста. Кинозвезде было 70 лет, рассказывает Пятый канал.

Петр Мамонов начал творческий путь в качестве музыканта в группе «Звуки Му». Тексты для песен сочинял сам артист. Уже в начале 1989 года коллектив гастролировал по зарубежным странам: Франции, Германии, Великобритании и США. Однако после возвращения из большого тура знаменитость заявил о расформировании группы. В итоге появился новый бойсбенд: «Мамонов и Алексей».

В 1992 году Петр Мамонов дебютировал в качестве актера на сцене Московского драматического театра им. К. С. Станиславского. В середине 90-х Петр Мамонов сыграл роль саксофониста-алкоголика в кинокартине «Такси-блюз» Павла Лунгина.

Множество наград и всеобщее признание Петр Мамонов приобрел после съемок в 2006 году в фильме «Остров» известного уже ему режиссера Павла Лунгина. В кинокартине артист сыграл роль монаха-целителя, пытавшегося множество лет замолить свои грехи — во время войны мужчина убил друга.

За лучшую мужскую роль в фильме «Остров» Петр Мамонов был удостоен наград кинофестивалей и премий: «Ника», «Московская премьера», «Золотой орел», XIV Фестиваль российского кино в городе Онфлер и «Жорж».

За свою долгую и насыщенную жизнь Петр Мамонов написал и издал шесть книг.

Напомним, в июне в Кемском районе пожар полностью уничтожил церковь-декорацию, построенную для съемок фильма Павла Лунгина «Остров». Главную роль, инока при монастыре, в знаменитой картине сыграл Петр Мамонов.

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Комментарии

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zanoza
2021-07-15 21:13:22
Светлая ему память.
Саныч
2021-07-15 18:52:27
Жаль. Фильм "Остров" сильно потряс в свое время.
кир
2021-07-15 17:48:18
Хороший актер, человек.
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